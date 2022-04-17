Pınar Karşıyaka son haftalarda yıkıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona zirvede başlayan Pınar Karşıyaka, iddialı kadrosuyla en büyük hedefi olan Avrupa'dan erken elendikten sonra ligde de son haftalarda yıkıldı. Tek hedefi olarak kalan ligde sezonu ilk 4 sıra içinde tamamlayıp Play-Off çeyrek finalinde saha avantajı elde etmeye çalışan Karşıyaka, son 4 maçta 3 mağlubiyetle sarsıldı. Hafta içinde erteleme sınavında Frutti Extra Bursaspor'a deplasmanda yenildikten sonra yine gurbette Türk Telekom'a da 72-71'le teslim olan Kaf-Kaf, bitime 2 maç kala 6'ncı sırada kalıp ilk 4'ü çok zora soktu. Yeşil-kırmızılı ekibi Ankara deplasmanında eski oyuncusu Erdi Gülaslan'ın bitime 1.2 saniye kala serbest atıştan bulduğu 2 sayı yaktı. Üst üste 3 deplasman maçını kaybeden Karşıyaka, son 2 haftaya 18 galibiyet, 10 mağlubiyetle ilk 4 hattının 1 galibiyet gerisinde girdi. Play-Off oynaması garanti olan Antrenör Ufuk Sarıca'nın ekibi normal sezonda kalan haftalarda Büyükçekmece ve Darüşşafaka (D) ile karşılaşacak.