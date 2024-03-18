Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Pınar Karşıyaka, son 16 turu K Grubu son maçında yarın İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Bosna Hersek'te karşılaşacak.

İzmir'de oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesi gösterilerek Bosna Hersek'in Laktasi kentine alınan müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

İspanyol ekip Lenovo Tenerife'nin çıkmayı garantilediği grupta Hapoel Bank Yahav ya da Yunan temsilcisi Peristeri adını çeyrek finale yazdıracak.

Avrupa'da 270. karşılaşma

Avrupa kupalarında 270. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 141 galibiyet, 126 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 442 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 928 sayı gördü.