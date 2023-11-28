Pınar Karşıyaka, SIG Strasbourg'u mağlup ederek liderliği geri aldı
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Pınar Karşıyaka, evinde SIG Strasbourg'u yenerek liderliği geri aldı. Karşıyaka, rakibini genel averajla geride bırakarak grup liderliğini ele geçirdi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Martin Vulic (Hırvatistan)
Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 7, Jaylon Brown 7, Martin 15, Vitto Brown 16, Carey 19, Furkan Haltalı 2, Hilliard 6, McCollum 15, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı
SIG Strasbourg : Hooker 5, Booth 20, Invernizzi 14, Brooks 8, Lacombe 12, Akin 11, Brown 2, Etou, Maille, Morency
1. periyot: 20-18
Devre: 40-29
3. periyot: 71-51
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Pınar Karşıyaka, Fransız ekibi lider SIG Strasbourg'u 15 sayı farkla 87-72 yenerek averajla liderliğe yükseldi.
Rakibiyle galibiyet sayısını eşitleyen yeşil-kırmızılı ekip, Fransa'daki ilk maçı 15 sayı farkla kaybettiği için grup bitiminde olası puan eşitliği halinde genel averaja bakılacak.
İlk 5 dakikayı 14-6 üstün geçen Pınar Karşıyaka'ya 8-0'lık seriyle cevap veren konuk ekip 14-14 eşitliği yakaladı. Pınar Karşıyaka, periyodu 20-18 önde tamamladı.
İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 4 dakika kala farkı 12 sayıya çıkardı: 33-21. Kalan bölümde farkı 13 sayıya kadar (38-25) yükselten ev sahibi ekip, soyunma odasına 40-29 üstün gitti.
Üçüncü periyodun başında Martin ve Vitto Brown'un 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı 17 sayıya (46-29) yükselten Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı da 52-40 önde geçti. Ev sahibi ekip periyodu 20 sayı farkla 71-51 üstün bitirdi.
Son periyoda Invernizzi'nin üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle 9-0'lık seriyle başlayan konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka son 5 dakikaya 74-64 önde girdi. Aradaki farkı tekrar 16 sayıya (82-66) yükselten yeşil-kırmızılı ekip, son saniyede Martin'in bulduğu 3 sayılık basketle müsabakadan 87-72 galip ayrıldı.