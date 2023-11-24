Pınar Karşıyaka-SIG Strasbourg Maçı Tarihi Değişti
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasındaki Pınar Karşıyaka-SIG Strasbourg maçı, planlanan tarihten bir gün önce oynanacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasındaki Pınar Karşıyaka-SIG Strasbourg maçı planlanan 29 Kasım Çarşamba günü yerine 1 gün erken oynanacak.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynayacağımız SIG Strasbourg karşılaşmasının tarihi 28 Kasım Salı günü saat 20.30 olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Spor