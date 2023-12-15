Pınar Karşıyaka, üst üste 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka yarın son sıradaki Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Ligde 11 haftada 8 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe'nin genel averajla gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Geçen hafta Çağdaş Bodrum'u yenerek çıkışa geçen ligin yeni ekibi Samsunspor ise 2 galibiyet alabildi. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ewe Baskets Oldenburg'a yenilerek liderliği riske atan Karşıyaka, bu mücadelenin ardından İzmir'e dönmeyip 19 Aralık Salı günü Avrupa'da Filou Oostende önünde çıkacağı kritik son grup maçı için Belçika'ya geçecek.