Pınar Karşıyaka, Rio Breogan karşısında son 16 turuna adını yazdırmak istiyor

İZMİR,

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ikinci maçta Pınar Karşıyaka yarın İspanya'da Rio Breogan'a adını son 16 takım arasına yazdırma hedefiyle konuk olacak. Lugo Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Eşleşmede İzmir'deki ilk maçı 89-85 kazanan Karşıyaka yarın da galip gelmesi durumunda adını son 16 turuna yazdıracak. Kaf-Kaf mağlup olursa ise Avrupa'da yoluna devam edecek takımı 17 Ocak Çarşamba günü yine Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak üçüncü ve son maç belirleyecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi organizasyonda son 2 yıldır Avrupa deplasmanında oynadığı 9 maçı da kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, son 2 sezonda Play-In oynamasına rağmen son 16 turu vizesi alamamıştı. Yarın kazanıp hem zincir kırmak hem de turu üçüncü maça bırakmamak isteyen Pınar Karşıyaka kafilesi mücadele için İspanya'ya özel uçakla gitti. Temsilcimiz turu geçerse son 16 turunda İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Play-In'deki Rytas Vilnius (Litvanya)-Peristeri (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle K Grubu'nda yer alacak.