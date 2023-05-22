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Pınar Karşıyaka Play-Off'ta Bursaspor'la eşleşti

Pınar Karşıyaka Play-Off'ta Bursaspor'la eşleşti

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 deplasman maçını kaybedince üçüncü sıradaki yerini kaybederek sezonu 30 haftada 21 galibiyetl Anadolu Efes'in gerisinde dördüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka, Play-Off çeyrek finalinde puan tablosunda beşinci basamağı elde Frutti Extra...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 3 deplasman maçını kaybedince üçüncü sıradaki yerini kaybederek sezonu 30 haftada 21 galibiyetl Anadolu Efes'in gerisinde dördüncü sırada bitiren Pınar Karşıyaka, Play-Off çeyrek finalinde puan tablosunda beşinci basamağı elde Frutti Extra Bursaspor'la eşleşti. Çeyrek finalde 2 maç kazanan taraf adını yarı finale yazdırıp lider Türk Telekom ile sekizince Galatasaray NEF eşleşmesinin galibiyle final için rakip olacak. Karşıyaka ilk 4'te yer aldığı için saha avantajını elinde bulundurduğu seriye evinde başlayıp gerek olması halinde üçüncü maçı da İzmir'de oynayacak. Ligde normal sezonda rakibini Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 81-00 yenen Pınar Karşıyaka, Bursa'daki rövanşı 106-99 kaybetmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Karşıyaka Türkiye Spor Haberler

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