Pınar Karşıyaka, play-off finali üçüncü maçında Anadolu Efes'i konuk edecek
Spor Haberleri
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes maçı yarın saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.
Seride 2-0 üstün durumda bulunan Anadolu Efes, müsabakayı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Müsabakayı Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde dördüncü karşılaşma 19 Haziran Pazartesi günü yine İzmir'de oynanacak.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor