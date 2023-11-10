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Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 93-75 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Tolga Edis, Burak Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 21, Erdi Gülaslan 9, Perez 11, Upson 11, Bruinsma 1, Ray 8, Can Kurt, Leon Apaydın 3, Emircan Koşut 8, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 1, Murat Erensoy

Pınar Karşıyaka : Carey 10, Martin 20, Hilliard 8, Brown 13, Kenan Sipahi 13, Jaylon Brown 12, Furkan Haltalı 9, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı 6, Deniz Kılıçlı, Mert Celep 2

1. periyot: 21-26

Devre: 37-49

3. periyot: 54-75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 93-75 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

Pınar Karşıyaka Büyükçekmece basketbol Spor Haberler

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