Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Errick McCollum 2 hafta sahalardan uzak kalacak

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan Pınar Karşıyaka'da takımın yıldızı Errick McCollum 2 hafta parkelerden uzak kalacak. Ligde cumartesi günü deplasmanda oynanan Darüşşafaka maçında 10 dakika sahada kaldıktan sonra arka adalesinden sakatlanan guard, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günkü Ewe Baskets Oldenburg randevusunda görev yapamayacak. Pınar Karşıyaka, " Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Darüşşafaka ile oynadığımız karşılaşmada sol baldır kasında ağrı hissederek kenara gelen sporcumuz Errick McCollum'un yapılan tetkikler sonrasında sol gastrocnemius kasında zorlanma/yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.