Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti - Haberler

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Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka'nın programı netleşti

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın Play-Off çeyrek finalinde 1-1 devam eden seride rakibi Anadolu Efes'le oynayacağı üçüncü ve son maçın programı belli oldu.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın Play-Off çeyrek finalinde 1-1 devam eden seride rakibi Anadolu Efes'le oynayacağı üçüncü ve son maçın programı belli oldu. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma 24 Mayıs Salı günü saat 19.30'da oynanacak. Maçı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Daha önce açıklanan fikstüre göre 15 Mayıs Pazar günü oynanması gereken maç, Anadolu Efes'in bu hafta Euroleague'de Belgrad'da Final Four mücadelesi vereceği gerekçesiyle Basketbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Karşıyaka, erteleme kararına tepki göstermişti.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, basketbol, Karşıyaka, Spor, Haberler

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