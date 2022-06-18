Pınar Karşıyaka'nın oyuncularına Galatasaray kancası - Haberler

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Pınar Karşıyaka'nın oyuncularına Galatasaray kancası

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka'nın oyuncularına Galatasaray kancası

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yla yollarını ayıran guard Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Mahir Ağva'yla anlaşma sağlayan Galatasaray NEF, yeşil-kırmızılıların bir oyuncusuna daha kanca attı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yla yollarını ayıran guard Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Mahir Ağva'yla anlaşma sağlayan Galatasaray NEF, yeşil-kırmızılıların bir oyuncusuna daha kanca attı. Tüm yabancılarıyla vedalaşma kararı alan Pınar Karşıyaka'nın geçen sezonki yıldızlarından Bonzie Colson, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Galatasaray'ın ABD'li kısa forveti kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. 26 yaşındaki Colson, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilerek geldiği Karşıyaka'da geçen sezon ligde 16.2 sayı, 6.9 ribaund, 1.5 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.2 sayı, 6.2 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Galatasaray Karşıyaka Spor Haberler

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