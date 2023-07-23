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Pınar Karşıyaka'nın Litvanyalı basketbolcu Kuzminskas'a veda etmesi

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Litvanyalı uzun forvet Kuzminskas, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu. Karşıyaka, Kuzminskas'a teşekkür ederek veda etti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Litvanyalı uzun forvet Kuzminskas, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu. Geçen sezon yeşil-kırmızılılarda ligde 13.8 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist, BCL'de 10.5 sayı, 4.6 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla oynayan NBA patentli basketbolcu yeşil-kırmızılılara veda mesajı yayınladı. Karşıyaka'da Kuzminskas'a, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Mindaugas Kuzminskas'a Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" paylaşımıyla veda etti.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Yunanistan Karşıyaka Spor Haberler

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