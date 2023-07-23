Pınar Karşıyaka'nın Litvanyalı basketbolcu Kuzminskas'a veda etmesi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi yollarını ayırdığı Litvanyalı uzun forvet Kuzminskas, Yunanistan'ın AEK takımına transfer oldu. Karşıyaka, Kuzminskas'a teşekkür ederek veda etti.