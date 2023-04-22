Pınar Karşıyaka'nın konuğu Darüşşafaka

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Aliağa Petkimspor'a yenilerek fren yapan Pınar Karşıyaka ilk 3 yarışında yarın Darüşşafaka Lassa'yı konuk edeceği maçta taraftarına çifte bayram yaşatmaya çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te oynanacak. Kaf-Kaf'ta sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran guard McCollum'un bu hafta görev yapması bekleniyor. Yeşil-kırmızılı ekip ligde normal sezonun bitimine 5 maç kala 25 maçta 18 galibiyetle Anadolu Efes'in averajla önünde 3'üncü sırada yer almayı sürdürüyor. Play-Off hattının güçlü ekiplerinden Darüşşafaka ise 13 galibiyetle 6'ncı basamakta kendisine yer buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor