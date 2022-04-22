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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Büyükçekmece

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka'nın konuğu Büyükçekmece

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 deplasman mağlubiyetiyle bitime 2 hafta kala ilk 4'ün gerisinde kalan Pınar Karşıyaka, yarın normal sezonun son iç saha sınavında Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 deplasman mağlubiyetiyle bitime 2 hafta kala ilk 4'ün gerisinde kalan Pınar Karşıyaka, yarın normal sezonun son iç saha sınavında Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki saat 18.00'de başlayacak mücadelenin bilet fiyatları ise öğrenci 30, tam 50, VIP 150 ve 200 TL olarak belirlendi.

Ligde Play-Off'u garantileyen Kaf-Kaf, son 2 haftaya 28 maçta 17 galibiyet, 11 mağlubiyetle ilk 4 hattının 1 galibiyet gerisinde 6'ncı sırada girdi. Uzun süre kabus gören Büyükçekmece ise üst üste 4 maçını kazanıp toplam 9 galibiyetle düşme korkusunu üzerinden attı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece, Karşıyaka, Spor, Haberler

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