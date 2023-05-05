Pınar Karşıyaka'nın konuğu Bahçeşehir Koleji

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Play-off hattının yakından ilgilendiren müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Maç öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 8 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Bahçeşehir ise 12 galibiyet, 15 mağlubiyetle puan tablosunda 8. basamakta bulunuyor.

Kaf-Kaf, Bursaspor'u mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Bahçeşehir ise play-off hattında daha üst sıralara yükselmek istiyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısındaki müsabakayı 78-73 kaybetmişti. - İZMİR