Üye Girişi
Haberler
Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final oynayan Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da üst üste 4'üncü kez yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak.

p>Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da üst üste 4'üncü kez yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) sekizinci sezonunun resmi kura çekimi töreni yarın İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde saat 12.30'da gerçekleştirilecek. BCL'de Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra ülkemizden Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef ve Tofaş olmak üzere 5 takım mücadele edecek. Pınar Karşıyaka kuraya AEK, Hapoel Holon, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, JDA Bourgogne Dijon, Lenovo Tenerife, Tofaş ve Unicaja ile birinci torbadan katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka basketbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title