Pınar Karşıyaka'nın FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Pınar Karşıyaka, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alacak ve maç programı açıklandı. İlk iki maçını evinde oynama avantajına sahip olan Karşıyaka, Belçika ekibi Filou Oostende ve Alman temsilcisi EWE Baskets ile karşılaşacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) yeni sezonda E Grubu'nda yer alacak Pınar Karşıyaka'nın maç programı belli oldu. Avrupa'da bu sezon ilk iki maçını evinde oynama avantajına sahip olacak Pınar Karşıyaka, ilk hafta 17 Ekim Salı günü Belçika ekibi Filou Oostende ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. İkinci karşılaşmada Alman temsilcisi EWE Baskets ile 1 Kasım Çarşamba günü yine evinde oynayacak yeşil-kırmızılı ekip, elemelerden gelecek rakibiyle 14 Kasım Salı günü deplasmana çıkacak. Bu takımla 23 Kasım'da ise İzmir'de rakip olacak Pınar Karşıyaka, grup aşamasını 13 Aralık Çarşamba günü EWE Baskets ve 19 Aralık Salı günü Filou Oostende deplasmanlarıyla tamamlayacak. Grupta liderliği elde ederek adını direkt son 16 takım arasına yazdırmayı hedefleyen Karşıyaka, 2021 yılında final oynadığı BCL'ye son 2 sezonda Play-In etabında veda etmişti.