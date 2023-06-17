Pınar Karşıyaka'nın Başantrenörü Ufuk Sarıca: 'Bu Takımı Şampiyonluk İçin Kurmadık'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e yenilerek ikinci olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, 'Biz bu takımı sezon başında Türkiye Ligi şampiyonluğu için kurmadık, bu bir gerçek.' dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e yenilerek ikinci olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Biz bu takımı sezon başında Türkiye Ligi şampiyonluğu için kurmadık, bu bir gerçek." dedi.

Sarıca, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, sezona başladıkları konumla, sezonu tamamladıkları durumun harika olduğunu söyledi.

Final oynamanın mükemmel olduğunu ifade eden Sarıca, şöyle konuştu:

"Bunu daha önce söylemiştim. Biz bu takımı sezon başında Türkiye Ligi şampiyonluğu için kurmadık, bu bir gerçek. Bunu yapabilmek için altını biraz daha doldurmamız gerekiyor ama yolda kendi imkanlarıyla büyüyen, oyuncuların gelişimiyle buraya kadar gelen final oynayan bir takım haline geldik. Çok iyi mücadele ettik ama bugünkünü saymazsak ilk 2 maçta zaman zaman kötü basketbol oynadık. Anadolu Efes çok önemli bir rakip, bunu kabul etmek lazım. Özellikle Larkin faktörü var. Altıncı yabancı ama Türk olarak oynayabiliyor. Çok zor atışları soktular, onları da tebrik ediyorum. Çok çetin bir mücadele oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse gücümüz yetmedi. Bu maçı alabilsek seride birçok şey değişecekti. Kısmet olmadı ama takımla gurur duyuyorum. 16 takımla başlayan ligde lideri elemek, Fenerbahçe Beko, Galatasaray bir sürü rakip var burada. Son gün sahada olabilmek benim için çok değerli."