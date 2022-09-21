Pınar Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı kısa forvet Mindaugas Kuzminskas'la anlaştı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı kısa forvet Mindaugas Kuzminskas'la anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, " Pınar Karşıyaka'mıza hoş geldin Mindaugas Kuzminskas. Geçtiğimiz sezon Zenit Saint Petersburg'da oynayan Mindaugas Kuzminskas Pınar Karşıyaka'mızda." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor