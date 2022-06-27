Pınar Karşıyaka, Mert Celep transferini duyurdu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'in imzasını resmen açıkladı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'in imzasını resmen açıkladı. İzmir ekibinin altyapısından çıkıp 2012-2014, 2017-2018 sezonlarında kadroda yer alan 27 yaşında ve 2.07 boyundaki Mert, geçen sezon Yalova'da 4.8 sayı, 2.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
Demirören Haber Ajansı / Spor