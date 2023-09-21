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Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu

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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup 2023'teki ilk maçta ev sahibi Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 93-90 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk periyodu 24-25, ilk yarısı 45-50 sonuçlandı. Manisa ekibi üçüncü periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta Vitto Brown ve Hilliard'la farkı 1 sayıya kadar indiren Karşıyaka, üst üste hücumlardan boş dönünce maç 90-93 sonuçlandı.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup 2023'teki ilk maçta ev sahibi Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 93-90 mağlup oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 24-25, ilk yarısı 45-50 sonuçlandı. Manisa ekibi üçüncü periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Son bölüme 68-79 girildi. Son periyotta Vitto Brown ve Hilliard'la farkı 1 sayıya kadar indiren Karşıyaka, üst üste hücumlardan boş dönünce maç 90-93 sonuçlandı. Pınar Karşıyaka'da Vitto Brown 22 sayıyla oynarken, Manisa ekibinde Roberson 20 sayı attı. Organizasyonda yarın Manisa Büyükşehir Belediyespor-BC Prometey karşılaşması oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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