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Pınar Karşıyaka, liderlik koltuğunu korumak için Almanya'ya gidiyor

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında EWE Baskets Oldenburg ile karşılaşacak. Temsilcimiz, grup aşamasını lider tamamlayarak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna kurulan Pınar Karşıyaka yarın Almanya deplasmanında EWE Baskets Oldenburg'a zirveyi koruma hedefiyle konuk olacak. EWE Arena'daki mücadelenin hava atışı saat 22.00'de yapılacak. Son grup sınavında ise 19 Aralık'ta Belçika'da Filou Oostende'yle karşılaşacak temsilcimiz 2'de 2 yaparak grup aşamasını lider tamamlayıp adını direkt son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında SIG Strasbourg'u 87-72 yenen Kaf-Kaf, Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olmuştu. Pınar Karşıyaka, Süper Lig'de 11 haftada 8 galibiyetle Fenerbahçe Beko'nun genel averajla gerisinde üçüncü durumda bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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