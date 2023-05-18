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Pınar Karşıyaka, Konyaspor'u konuk edecek

Pınar Karşıyaka, Konyaspor'u konuk edecek

Spor Haberleri

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek. Konyaspor haftalar öncesinde ligden düşerken, Pınar Karşıyaka ise rakibini yenerek üçüncü sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Pınar Karşıyaka, normal sezonun son maçında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 19.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda başlayacak.

Konyaspor haftalar öncesinde ligden düşerken, İzmir temsilcisi ise rakibini yenerek A.Efes'in kaybetmesi halinde üçüncü sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 20 galibiyet, 9 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alırken, Konya ekibi ise 7 galibiyet, 22 mağlubiyetle ligin son sırası olan 16. sırada bulunuyor.

Öte yandan yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı 82-71 kazanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Konyaspor Karşıyaka Spor Haberler

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