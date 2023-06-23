Pınar Karşıyaka, Kenan Sipahi'yi takımda tutmaya çalışıyor
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TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final oynadığı sezon biter bitmez transfere girişen Pınar Karşıyaka, kaptan Kenan Sipahi'yi takımda tutmaya çalışıyor. Daha önce 2015-2016 sezonunda da kulüpte forma giyen, geçen sezon ligde 8.4 sayı, 3.1 ribaund, 4.7 asist ortalamalarıyla Kaf-Kaf'a büyük katkı yapan 28 yaşındaki guarda eski takımlarından Beşiktaş'ın da talip olduğu öğrenildi. İddialı bir kadro kurmaya çalışan siyah-beyazlıların 2016-2019 yılları arasında ve Karşıyaka'ya dönmeden önce 2021-2022 sezonunda takımda forma giyen Kenan'ı çok istediği, yeşil-kırmızılıların ise tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmaya çalıştığı belirtildi. Final oynayan kadrosundan McCollum ve Vitto Brown dışındaki yabancılarını değiştirmeye hazırlanan Karşıyaka'da yerlilerden Thomas Akyazılı'nın da kalması bekleniyor. Yeşil-kırmızılı ekip Anadolu Efes'ten aldığı 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'nın transferini de resmi olarak duyuracak.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final oynadığı sezon biter bitmez transfere girişen Pınar Karşıyaka, kaptan Kenan Sipahi'yi takımda tutmaya çalışıyor. Daha önce 2015-2016 sezonunda da kulüpte forma giyen, geçen sezon ligde 8.4 sayı, 3.1 ribaund, 4.7 asist ortalamalarıyla Kaf-Kaf'a büyük katkı yapan 28 yaşındaki guarda eski takımlarından Beşiktaş'ın da talip olduğu öğrenildi.
İddialı bir kadro kurmaya çalışan siyah-beyazlıların 2016-2019 yılları arasında ve Karşıyaka'ya dönmeden önce 2021-2022 sezonunda takımda forma giyen Kenan'ı çok istediği, yeşil-kırmızılıların ise tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmaya çalıştığı belirtildi. Final oynayan kadrosundan McCollum ve Vitto Brown dışındaki yabancılarını değiştirmeye hazırlanan Karşıyaka'da yerlilerden Thomas Akyazılı'nın da kalması bekleniyor. Yeşil-kırmızılı ekip Anadolu Efes'ten aldığı 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'nın transferini de resmi olarak duyuracak.