Pınar Karşıyaka, Kelan Martin ile sözleşme imzaladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Pınar Karşıyaka, NBA deneyimi olan Kelan Martin ile sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, yeşil-kırmızılılarla anlaşmaya vardı.