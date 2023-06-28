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Pınar Karşıyaka, Kelan Martin ile sözleşme imzaladı

Pınar Karşıyaka, Kelan Martin ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Pınar Karşıyaka, NBA deneyimi olan Kelan Martin ile sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki forvet oyuncusu, yeşil-kırmızılılarla anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi(nde geride kalan sezonda Play-Off finali oynayıp şampiyonluğu Anadolu Efes'e veren Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'le söz kesti. Kariyerinde NBA bulunan 28 yaşındaki basketbolcunun yeşil-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Butlet Bulldogs mezunu olan 1.98 boyundaki forvet, 2019-2022 yılları arasında Minnesota ve Indiana'da oynadı. Toplamda 93 NBA maçına çıkan Martin, 5.6 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamasıyla oynadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Sigorta Spor Haberler

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