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Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'i transfer etti

Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'i transfer etti

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, Kelan Martin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Martin, son olarak G-League ekibi Birmingham Squadron'da başarılı bir performans sergiledi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Kelan Martin'i transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Kelan Martin'le 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics'te mücadele eden Martin, son olarak forma giydiği G-League ekibi Birmingham Squadron'da 19,4 sayı, 4,4 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

Öte yandan yeşil-kırmızılı ekip, kadrosundaki Mert Celep'in sözleşmesini ise 1 yıl uzattı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Birmingham Spor Haberler

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