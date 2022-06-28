Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown'u renklerine bağladı Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki ABD'li şutör gard Jaylon Brown'u kadrosuna kattı. Pınar Karşıyaka, 27 yaşındaki ABD'li şutör gard Jaylon Brown'u kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transferler ardı ardına açıklanıyor. Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı ve Angel Delgado'yu kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, son olarak Hamburg Towers takımında forma giyen 27 yaşındaki ABD'li şutör gard Jaylon Brown'u renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Karşıyaka, Brown'a "Hoş geldin" dedi. Jaylon Brown, Hamburg Towers'ta 24 maça çıkarken, bu maçlarda 14.8 sayı ortalaması ve 2 asiste sezonu tamamladı. Öte yandan, Pınar Karşıyaka'nın son transferleri Angel Delgado ile Jaylon Brown, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Bilbao Basket takımında ter döktüler. (Akın Küçükkurt/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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