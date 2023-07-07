Üye Girişi
Haberler
Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown ile sözleşme yeniledi

Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown ile sözleşme yeniledi

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Jaylon Brown, yeni sezonda da takımda kalacak. Geçen sezon başarılı performans sergileyen Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka forması giyecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Jaylon Brown, yeni sezonda da takımda kalacak.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Jaylon Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'mızda." ifadesine yer verildi.

Jaylon Brown, geçen sezon ligde 12,35 sayı ve 2,9 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title