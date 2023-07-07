Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown ile sözleşme yeniledi
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Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Jaylon Brown, yeni sezonda da takımda kalacak. Geçen sezon başarılı performans sergileyen Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka forması giyecek.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ABD'li oyuncusu Jaylon Brown, yeni sezonda da takımda kalacak.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Jaylon Brown, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'mızda." ifadesine yer verildi.
Jaylon Brown, geçen sezon ligde 12,35 sayı ve 2,9 asist ortalamaları yakaladı.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor