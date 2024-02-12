Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederse Türkiye Kupası'nda finale çıkacak
Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı mağlup ederse adını finale yazdıracak.
Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka yarın Galatasaray'ı adını finallere yazdırma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları tam 200, öğrenci 75 TL olarak belirlendi.
Karşıyaka ezeli rakibini mağlup ederse adını hafta sonu 16-18 Şubat tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak. Pınar Karşıyaka-Galatasaray eşleşmesinden çıkan takım çeyrek finaldeki Anadolu Efes-Manisa Büyükşehir Belediyespor eşleşmesinin galibiyle Konya'daki yarı finalde finale çıkmak için karşılaşacak.