Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde art arda 5 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka yarın potadaki ezeli rakiplerinden Galatasaray'ı 6'da 6 yapma hedefiyle ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmanın öğrenci 50 TL, tam 100 TL'den satılan biletleri kapışılırken, salonun tıklım tıklım dolması bekleniyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da iç sahada çıktığı 8 maçı da kazanan Karşıyaka, ligde 10 maçta 7 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 5 karşılaşmasının 4'ünü kaybeden Galatasaray ise toplam 4 galibiyet aldı. Pınar Karşıyaka bu mücadelenin ardından lider olduğu Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 13 Aralık Çarşamba günü Ewe Baskets Oldenburg deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor