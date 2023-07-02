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Pınar Karşıyaka, Furkan Haltalı'nın transferini duyurdu

Pınar Karşıyaka, Furkan Haltalı'nın transferini duyurdu

Spor Haberleri

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finaldeki rakibi Anadolu Efes'in 20 yaşındaki pivotu Furkan Haltalı'nın transferini resmen duyurdu. Haltalı, geçen sezon Efes formasıyla 17 maçta 3.4 sayı, 2.0 ribaund ortalaması yakalamıştı.

p> Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı finaldeki rakibi Anadolu Efes'in 20 yaşındaki pivotu Furkan Haltalı'nın transferini resmen duyurdu.

Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayıp ardından Anadolu Efes'e transfer olan 2.11 boyundaki milli basketbolcu, Efes formasıyla 17 maçta 3.4 sayı, 2.0 ribaund ortalaması yakalamıştı. İç transferde daha önce Errick McCollum, Vitto Brown, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Ergi Tırpancı ve Mert Celep'le tekrar anlaşan Pınar Karşıyaka, dış transferde ise 28 yaşında, 1.98 boyundaki NBA patentli forvet Kelan Martin'le sözleşme imzalamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Anadolu Efes Türkiye Spor Haberler

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