Pınar Karşıyaka, Furkan Haltalı'nın transferini duyurdu
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Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finaldeki rakibi Anadolu Efes'in 20 yaşındaki pivotu Furkan Haltalı'nın transferini resmen duyurdu. Haltalı, geçen sezon Efes formasıyla 17 maçta 3.4 sayı, 2.0 ribaund ortalaması yakalamıştı.
Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayıp ardından Anadolu Efes'e transfer olan 2.11 boyundaki milli basketbolcu, Efes formasıyla 17 maçta 3.4 sayı, 2.0 ribaund ortalaması yakalamıştı. İç transferde daha önce Errick McCollum, Vitto Brown, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Ergi Tırpancı ve Mert Celep'le tekrar anlaşan Pınar Karşıyaka, dış transferde ise 28 yaşında, 1.98 boyundaki NBA patentli forvet Kelan Martin'le sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor