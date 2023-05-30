Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Sinem Tetik

Frutti Extra Bursaspor : Needham, 11, Auguste 16, Andrews 3, Dudzinski 20, Clemmons 6, Yiğitcan Saubir 7, Ömer Utku Al 2, Onuralp Bitim 11

Pınar Karşıyaka : Jaylon Brown 20, Angola 9, Astacio 19, Vittorio Brown 12, Kenan Sipahi 5, Collum 13, Berkan Durmaz 7, Thomas Akyazılı 1, Mükremin Deniz Kılıçlı 6, Efe Ergi Tırpancı

1. Periyot: 10-27

Devre: 36-53

3. Periyot: 63-73

5 faulle çıkanlar: 36.50 Dudzinski, 38.45 Andrews ( Frutti Extra Bursaspor )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 92-76 yendi. Serideki durumu 2-0'a getiren İzmir temsilcisi, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya Astacio'nun ikili oyunlardan boyalı alana devrilerek bulduğu 6 sayıyla hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, dış atışlardan da Vittorio Brown'un isabetleriyle 6. dakikada 14-6 üstünlük yakaladı. Bu çeyrekte skor üretmekte sıkıntı yaşayan Frutti Extra Bursaspor karşısında etkili oyununu sürdüren İzmir temsilcisi, ilk periyodu 27-10 önde bitirdi:

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, kenardan gelen Mükremin Deniz Kılıçlı'nın üst üste attığı sayılarla 13. dakikada farkı açtı (12-36). Kalan dakikalarda Bursa temsilcisi farkı kapatmak için yeterli reaksiyonu gösteremeyince Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 53-36 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Astacio ile pota altında etkili olan Pınar Karşıyaka, Angola ve Vittorio Brown ile de set hücumlarından sayı buldu ve 25. dakikaya 64-43 skor avantajıyla girdi. Bu dakikadan sonra seyirci desteğini de arkasına alarak savunmadaki sertliğini ve hücumdaki agresifliğini arttıran Frutti Extra Bursaspor, parkedeki ilk 5'nin tamamından skor desteği alarak farkı final periyoduna girerken azaltmayı başardı: 63-73.

Son çeyreğe umutlu başlayan Frutti Extra Bursaspor karşısında oyun disiplininden kopmayan Pınar Karşıyaka, rakibin skorda tekrardan geri gelmesine izin vermeyerek parkeden 92-76 galip ayrıldı.