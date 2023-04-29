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Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'la karşılaşıyor

Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'la karşılaşıyor

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'la deplasmanda mücadele edecek. Karşıyaka, Play-Off aşamasına en iyi konumda girmek istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yarışın iddialı takımı olan Pınar Karşıyaka yarın Frutti Extra Bursaspor'la deplasmanda rakip olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. Ligde Play-Off aşamasına en iyi konumda girmek isteyen Karşıyaka normal sezonun bitimine 4 hafta kala 26 maçta 19 galibiyetle üçüncü sırada bulunuyor. Bursaspor ise 16 galibiyetle beşinci basamakta yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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