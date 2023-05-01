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Pınar Karşıyaka Frutti Extra Bursaspor'a kaybetti

Pınar Karşıyaka Frutti Extra Bursaspor'a kaybetti

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 106-99 kaybetti. Başantrenör Ufuk Sarıca kabul edilemeyecek hatalar yaptıklarını ifade etti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 106-99 kaybeden Pınar Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca kabul edilemeyecek hatalar yaptıklarını ifade etti. Maçı değerlendiren Sarıca, "Çok iyi başladığımız maçı kontrolümüzde devam ettirmemiz lazımdı. Ancak özellikle ikinci ve dördüncü periyotlarda savunmada kabul edilemeyecek hatalar yaptık. Ritmi düşürmek istiyorduk ama biz de skor bulunca maalesef o ritme kapıldık. Frutti Extra Bursaspor bütün maçlarını böyle oynuyor ama biz yarı saha hücumunda da silahları olan bir takımız, bu maçta biraz dikkatsizdik. İkinci atış sayıları da açıkçası canımızı yaktı. Yaklaşık 21-22 sayıyı rakibimize buradan verdik. Rakibimiz atmosferden aldığı güçle maç sonunda daha diri kaldı. Biz son 3 buçuk dakikaya kadar iyi oynamamıza rağmen, sonrasında kalan zamanı çok kötü tercihlerle bitirdik. Frutti Extra Bursaspor'u tebrik ediyorum. Bundan sonra oynayacağımız 3 maç var, onlar kazanıp ligi mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak için mücadele edeceğiz" dedi.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Sigorta Spor Haberler

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