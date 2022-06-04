Pınar Karşıyaka frene bastı - Haberler

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Pınar Karşıyaka frene bastı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka frene bastı

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi yabancılarının tamamını, yerlilerin de önemli kısmını gönderip kadrosunu çok büyük oranda değiştirmeyi planlayan Pınar Karşıyaka, dış transferde aceleci davranmayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi yabancılarının tamamını, yerlilerin de önemli kısmını gönderip kadrosunu çok büyük oranda değiştirmeyi planlayan Pınar Karşıyaka, dış transferde aceleci davranmayacak. Birçok ismi listesine alan Kaf-Kaf, piyasadaki yüksek rakamlar üzerine beklemeye geçti. Döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle yabancı oyuncu maliyetlerinin çok yükseldiği ligde yerli oyuncuların talep ettiği ücretler de dev rakamlara ulaştı.

Mevcut kadrosuna olan borcunun yanı sıra FIBA'da transfer yasağı taksidi ödemeleri olan Karşıyaka, bir yandan yeni sezon için bütçe oluştururken, bir yandan transferde talip olduğu isimlerin fiyatlarını daha makul seviyelere çekmeye çalışacak. Transferde adı Karşıyaka'yla anılan Tofaş'ın guardı Berk Uğurlu'nun Avrupa'da forma giymek istediği öğrenilirken, yine Kaf-Kaf'ın listesindeki Bahçeşehir Koleji'nden kısa forvet Erkan Yılmaz'ın kulübüyle sözleşmesi sürüyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Karşıyaka Spor Haberler

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