Pınar Karşıyaka fren yaptı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Anadolu Efes'i yenip normal sezonu ilk 3'te bitirmek için avantajı eline geçiren Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor deplasmanında durdu. İzmir derbisinde rakibine Aliağa'da 90-85 mağlup olan Karşıyaka, ligde lider Türk Telekom ile takipçisi Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı haftada fırsat tepti. 25 maçta 18 galibiyeti bulunan Kaf-Kaf, tek galibiyet gerisindeki Anadolu Efes'e kendisini yakalaması için fırsat verdi. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, maç içinde sürekli aynı hataları yaptıklarını belirterek, rakibin aksine kötü bir atış yüzdesiyle oynadıklarını söyledi. Sarıca, ilk 3 için yarışta halen küçük bir avantajları olduğunu vurgulayıp, bunun peşinden koşacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor