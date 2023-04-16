Üye Girişi
Haberi Paylaş
Pınar Karşıyaka fren yaptı

Pınar Karşıyaka fren yaptı

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Anadolu Efes'i yenip normal sezonu ilk 3'te bitirmek için avantajı eline geçiren Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor deplasmanında durdu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Anadolu Efes'i yenip normal sezonu ilk 3'te bitirmek için avantajı eline geçiren Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor deplasmanında durdu. İzmir derbisinde rakibine Aliağa'da 90-85 mağlup olan Karşıyaka, ligde lider Türk Telekom ile takipçisi Fenerbahçe Beko'nun karşılaşacağı haftada fırsat tepti. 25 maçta 18 galibiyeti bulunan Kaf-Kaf, tek galibiyet gerisindeki Anadolu Efes'e kendisini yakalaması için fırsat verdi. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, maç içinde sürekli aynı hataları yaptıklarını belirterek, rakibin aksine kötü bir atış yüzdesiyle oynadıklarını söyledi. Sarıca, ilk 3 için yarışta halen küçük bir avantajları olduğunu vurgulayıp, bunun peşinden koşacaklarını dile getirdi.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Anadolu Efes Karşıyaka Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title