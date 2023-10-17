Pınar Karşıyaka, Filou Oostende'yi mağlup etti

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki sezonun ilk maçında Pınar Karşıyaka, evinde Belçika ekibi Filou Oostende'yi 94-77 mağlup etti. McCollum 22, Carey 18, Hilliard 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Horozov (Bulgaristan), Manuel Beniamino Attard (İtalya)

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 9, Hilliard 17, Martin 2, Vitto Brown 9, Furkan Haltalı, Jaylon Brown 12, Carey 18, McCollum 22, Thomas Akyazılı 3, Deniz Kılıçlı 2, Hakan Sayılı

FILOU OOSTENDE: Nembhard 7, Rossom 8, Diop 2, Jefferson 17, Gillet 12, Buysee 2, Mennes 4, Tass 14, Ahmad 11

1'İNCİ PERİYOT: 20-23

İLK YARI: 45-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-61

5 FAUL: Vitto Brown (36.00) ( Pınar Karşıyaka )

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki sezonun ilk maçında temsilcimiz Pınar Karşıyaka, evinde Belçika ekibi Filou Oostende'yi 94-77 mağlup etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma öncesi İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden siviller için saygı duruşunda bulunuldu. Karşıyaka'da McCollum 22, Carey 18, Hilliard 17 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Avrupa'da sezona iç saha galibiyetiyle başlayan temsilcimiz gruptaki ikinci maçında 1 Kasım'da Alman ekibi Ewe Baskets Oldenburg'u konuk edecek.

İlk periyotta üst üste 3 üçlük isabeti bulan konuk ekip maça 9-2'lik seriyle başladı. Hiliard'ın skorer oyunu ve Carey'in pota altından katkısıyla oyuna ortak olan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika 17 saniye kala Jaylon Brown'ın turnikesiyle ilk kez 16-15 öne geçti. İlk 10 dakika 20-23 bitti.

İkinci periyotta McCollum, Kenan, Thomas ve Vitto Brown'ın devreye girmesiyle oyuna ağırlığını koyan Karşıyaka öne geçip farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı 45-37 temsilcimizin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü periyodun başında Karşıyaka farkı 15 sayıya çıkardı. Belçika ekibinin farkı 5 sayıya kadar düşürdüğü anlarda devreye giren McCollum farkın kapanmasına izin vermedi. Dördüncü periyoda 71-61 Karşıyaka önde girdi.

Son bölümde McCollum önderliğinde rahat bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka salondan 94-77'lik galibiyetle ayrıldı.