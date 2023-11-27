Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde lideri ağırlıyor

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda lider SIG Strasbourg'u konuk edecek. Karşıyaka, liderlik şansını sürdürmek için rakibini yenmeye çalışacak.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş'ı 94-85 mağlup eden Pınar Karşıyaka yarın FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda lider SIG Strasbourg'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Biletler tam 100, öğrenci 50 TL'den satışa sunuldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Fransa'da Strasbourg'a 80-65 mağlup olan zirve takipçisi yeşil-kırmızılılar, taraftarının önünde rakibini dize getirmeyi hedefliyor.

Grupta lider Strasbourg 3'te 3 yaparken, Karşıyaka 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Liderlik şansını sürdürmek için Strasburg'u yenmesi şart olan Pınar Karşıyaka, olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü eline almak için rakibiyle oynayacağı rövanşı en az 16 sayı farkla kazanmaya çalışacak. Kaf-Kaf'ın liderlik ve direkt son 16'ya kalma fırsatını kaçırması halinde Play-In etabında saha avantajını eline geçirmek için grup maçlarını ikinci sırada bitirmesi gerekecek.