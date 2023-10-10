Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla sezona Aliağa Petkimspor deplasmanındaki 81-69'luk mağlubiyetle başlayan son finalist Pınar Karşıyaka, ikinci hafta Fenerbahçe Beko'yu evinde 84-79 yenerek gücünü kanıtladı. Sarı-lacivertlileri müthiş çekişmeye sahne olan maçta mağlup etmeyi başaran yeşil-kırmızılı ekipte Antrenör Ufuk Sarıca, her geçen hafta basketbollarını geliştireceklerini dile getirdi.

Sarıca, "Çok iyi bir maç oynadık. Fenerbahçe'ye karşı maçı çok daha farklı koparabilecek hale getirdik. Şu an oynadığımız oyunu en az yüzde 30-35 daha geliştirmemiz gerekiyor ve geliştireceğiz. Geçen sene de bunu yaptık. Belki çok oyuncu değiştirmedik ama önemli oyuncularımızı kaybettik. O oyuncuları eklerken bazı yerlerde hatalar yapıyoruz. Ligin bu haftasında, şu halimizle çok önemli, çok kıymetli bir galibiyet aldık. Bunu geliştirmeye, takımımızı ilerletmeye devam edeceğiz" dedi.

FENERBAHÇE KLASİĞİ

Pınar Karşıyaka, lig ve Euroleague'in iddialı takımlarından Fenerbahçe Beko'yu normal sezonda iç sahada üst üste 5'inci kez mağlup etti. Ufuk Sarıca yönetiminde yıldızlar topluluğu sarı-lacivertlilere Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarı önünde 5 yıldır lig aşamasında şans tanımayan Kaf-Kaf, Fenerbahçe'yi evinde geçen sezon 102-98, 2021-2022 sezonunda 74-72, 2020-2021'de 83-79, 2019-2020'de de 68-57 yenmeyi başarmıştı.