Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor
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Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Maç öncesi bilet fiyatlarına tepki gösterildi.
Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor'a deplasmanda mağlup olan son finalist Pınar Karşıyaka yarın taraftarıyla bulaşacağı ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Maçın biletleri normal tribün 350 TL'den başlayan fiyatlarla satılıp kısa sürede tükenirken, taraftarlar sosyal medyada biletlerin pahalı olmasına büyük tepki gösterdi. Ligde sezona Çağdaş Bodrum Spor'u 95-58 yenerek başlayan Fenerbahçe, Euroleague'de ise ilk hafta Olimpia Milano'yu uzatmada 85-82 mağlup etmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor