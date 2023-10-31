Pınar Karşıyaka, Ewe Baskets Oldenburg'u ağırlıyor

Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda sezona evinde Filou Oostende'yi 94-77 yenerek zirvede başlayan Pınar Karşıyaka, yarın son 16 yolunda avantaj elde etmek için Alman ekibi Ewe Baskets Oldenburg'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Bilet fiyatları öğrenci 100 TL, tam 200 TL olarak belirlendi. Pınar Karşıyaka'da ligde hafta sonu Darüşşafaka deplasmanında arka adalesinden sakatlanan takımın yıldızı McCollum forma giyemeyecek. İki takım bu maçla Avrupa'da yıllar sonra ilk kez karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka'nın 2013 yılında ev sahibi olduğu FIBA Eurochallenge'ın dörtlü finallerinde yine İzmir'de karşılaşan iki ekibin mücadelesini 66-62'lik skorla Karşıyaka kazanıp finale çıktı. Karşıyaka taraftarına hayran kalan Olderburglu oyuncular, organizasyonda kendi maçları sonrasında yeşil-kırmızı bayrakları ellerine alıp sallayarak alkış aldı. İki ekibin 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçı ise Alman ekibi kazandı. Oldenburg bu sezon grupta ilk hafta evinde Fransız ekibi SIG Strasbourg'a 85-83 yenildi. Maçı kazanıp grupta liderliğini korumak isteyen Pınar Karşıyaka, 15 Kasım'da Strazburg deplasmasına çıkacak.