Pınar Karşıyaka, evinde çok farklı

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçın 12'sini kazanarak, evinde 13 galibiyet alan Türk Telekom'un ardından bu alanda en iyi ikinci takım konumunda bulunuyor.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçın 12'sini kazanarak, evinde 13 galibiyet alan Türk Telekom'un ardından bu alanda en iyi ikinci takım konumunda bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 28. hafta mücadelesinde evinde karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni mağlup ederek, bu sezon iç sahada başarılı bir performans sergilemeye devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda bu sezon oynadığı 14 maçın 12'sini kazanarak Türk Telekom'un ardından bu alanda en iyi ikinci takım konumunda yer aldı. Pınar Karşıyaka iç sahada sadece Tofaş ve Türk Telekom'a kaybetti.

Kaf-Kaf'ı zorlu iki maç bekliyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bitimine iki maç kala zorlu bir fikstüre giriyor. İzmir temsilcisi ilk maçta play-off mücadelesi veren Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacakken ligin kapanış mücadelesinde ise ligde kalma savaşı veren Ayos Konyaspor'la maça çıkacak. Pınar Karşıyaka, ligi en kötü ihtimalle üçüncü sırada tamamlayıp şampiyonluk yolundaki play-off mücadelesinde puan tablosundaki 6. olacak takımla eşleşmek istiyor. - İZMİR