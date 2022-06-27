Pınar Karşıyaka, eski oyuncusu Mert Celep'i transfer etti
AA - Ali Korkmaz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Mert Celep'i kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Mert Celep'i kadrosuna kattı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezonu Semt77 Yalovaspor'da geçiren Mert Celep'in 2012-2018 yıllarında yeşil-kırmızılı ekipte forma giydiği hatırlatıldı.
Mert Celep'in 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka'da mücadele edeceği aktarıldı.
AA / Ali Korkmaz - Spor