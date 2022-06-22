Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u kadrosuna kattı Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki oyun kurucu Errick McCollum'u kadrosuna kattığını açıkladı. Pınar Karşıyaka, 34 yaşındaki oyun kurucu Errick McCollum'u kadrosuna kattığını açıkladı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, transferde bombayı patlattı. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Lokomotiv Kuban forması giyen ABD'li oyun kurucu Errick McCollum'u kadrosuna kattığını duyurdu. İzmir temsilcisi, 35 yaşındaki McCollum ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de daha önce Galatasaray ve A. Efes formaları giyen McCollum, 2015-2016 sezonunda Galatasaray ile EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı. 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, geçtiğimiz sezon ise Lokomotiv Kuban formasıyla çıktığı 12 EuroCup karşılaşmasında 22.3 sayı, 3.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamasıyla oynamıştı. (Salih Yılmazsoy/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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