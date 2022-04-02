Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip - Haberler

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Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka deplasmanda Galatasaray'a rakip

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini geçen hafta lider Fenerbahçe Beko'yu M'Baye'nin müthiş son saniye üçlüğüyle yenerek alan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Nef'e konuk olacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini geçen hafta lider Fenerbahçe Beko'yu M'Baye'nin müthiş son saniye üçlüğüyle yenerek alan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Nef'e konuk olacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde ilk 4 sıra içerisinde yer alıp Play-Off'a saha avantajıyla girmeyi hedefleyen Karşıyaka, normal sezonun bitimine 6 maç kala 24 maçta 16 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti. Galatasaray da 14 galibiyetle Play-Off biletini garantilemeye çalışıyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Karşıyaka, Spor, Haberler

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