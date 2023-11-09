Pınar Karşıyaka, deplasmanda Büyükçekmece Basket ile karşılaşacak

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanmasına rağmen deplasmanda çıktığı ilk 3 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka yarın Büyükçekmece Basket'e konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu mücadelenin ardından 15 Kasım Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliği için kritik deplasmanda Fransa'da SIG Strasbourg'a konuk olacak Karşıyaka'da arka adalesinde sakatlık bulunan McCollum'un riske edilmesi beklenmiyor. Büyükçekmece bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi aldı.