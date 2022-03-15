Pınar Karşıyaka deplasmanda Beşiktaş'a konuk - Haberler

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Pınar Karşıyaka deplasmanda Beşiktaş'a konuk

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka deplasmanda Beşiktaş'a konuk

ING Basketbol Ligi'nde son olarak evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 85-83 mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - ING Basketbol Ligi'nde son olarak evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e 85-83 mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Icrypex'le deplasmanda karşılaşacak. Akatlar Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde Karşıyaka, 21 maçta 14 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 22 maçta 12 galibiyetle dokuzuncu sırada yer alıyor. İki takım arasında 12 Mart Cumartesi günü oynanması gereken karşılaşma ligdeki diğer maçlar gibi yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka, basketbol, Karşıyaka, Beşiktaş, Spor, Haberler

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