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Pınar Karşıyaka, Deniz Kılıçlı'nın sözleşmesini uzattı

Pınar Karşıyaka, Deniz Kılıçlı'nın sözleşmesini uzattı

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, Mükremin Deniz Kılıçlı'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kılıçlı, 2022-23 sezonunda da takımda yer alacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, kadrosundaki Mükremin Deniz Kılıçlı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Deniz Kılıçlı, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'mızda." ifadelerine yer verildi.

Deniz Kılıçlı, geride kalan sezonda 2,59 sayı ve 1,22 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Yeşil-kırmızılı ekip daha önce Ergi Tırpancı, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ile ikişer, Errick McCollumm ile bir yıllık sözleşme yenilemişti.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Mükremin Deniz Kılıçlı Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Spor Haberler

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