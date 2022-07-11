Pınar Karşıyaka Deniz'i açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınar Karşıyaka Deniz'i açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka Deniz'i açıkladı

ING Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'dan pivot Deniz Kılıçlı'yı kadrosuna dahil etti.

ING Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'dan pivot Deniz Kılıçlı'yı kadrosuna dahil etti. Daha önce Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'ı renklerine bağlayan Pınar Karşıyaka, böylelikle 6'ncı takviyesini gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, " Pınar Karşıyaka'mıza hoş geldin Deniz Kılıçlı. Geçtiğimiz sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan Deniz Kılıçlı Pınar Karşıyaka'mızda" ifadeleri kullanıldı.Daha önce Anadolu Efes ve İstanbul BŞB'de de oynayan 31 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon 22 maçta 8.7 sayı ortalaması ve 3.4 ribaund ortalamasıyla oynadı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Büyükçekmece ING Bank Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title